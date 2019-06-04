SPOR

Göztepe'den Olcay Şahan atağı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 04.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

Transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe, yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor.

Göztepe'den Olcay Şahan atağı

Medipol Başakşehir'den Demba Ba, Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic, Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, Beşiktaş'tan Gökhan Töre, Perth Glory'den Jason Davidson gibi isimlerle temasa geçen Göztepe'nin deneyimli oyuncu Olcay Şahan için de girişimlere başladığı iddia edildi.

Son olarak Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavilelerle yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli orta saha oyuncusunu teknik direktör Tamer Tuna'nın çok istediği vurgulandı.

Olcay'la 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta çalışan Tuna'nın Olcay'ın transfer edilmesi konusunda Başkan Mehmet Sepil'e rapor verdiği vurgulandı. Olcay için birçok Süper Lig kulübünün de teklifler götürdüğü öne sürüldü.

Almanya'nın Diusburg kulübünde futbola başlayan gurbetçi futbolcu, Kaiserslautern forması giydikten sonra 2012-2013'te Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda 4 buçuk sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 1 şampiyonluk yaşadı, milli takıma kadar yükseldi. Trabzonspor'a 2016-2017 sezonun devre arasında transfer olan Olcay, geçen sene 19 lig maçında oynadı.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Jahovic'e sürpriz talipJahovic'e sürpriz talip
Demba Ba sürpriziDemba Ba sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
olcay şahan Göztepe Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İşte Neustadter'in yeni takımı

İşte Neustadter'in yeni takımı

İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi!

İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

G.Saray'a transferde kötü haber

G.Saray'a transferde kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Göztepe'den VAR tepkisi

Göztepe'den VAR tepkisi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tamer Tuna eski takımına karşı

Tamer Tuna eski takımına karşı

Tamer Tuna'nın inancı tam

Tamer Tuna'nın inancı tam

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Moloz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe'den Olcay Şahan atağı

Süper Lig ekibi Olcay Şahan'ı istiyor

Göztepe'de Jahovic sesleri

Jahovic'e sürpriz talip

Göztepe'de Demba Ba geri dönüyor

Demba Ba sürprizi

Göztepe'den müthiş motivasyon

Göztepe'den müthiş motivasyon

Göztepe'de Tayfur Bingöl ile yollar ayrıldı

Göztepe'de ayrılık var

Göztepe bu sefer de başarmak istiyor

Göztepe zoru başarmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.