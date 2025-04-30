SPOR

80
75
54
52
50
48
45
43
43
42
42
40
40
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe'den sakatlık açıklaması

Göztepe'den sakatlık açıklaması

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2025 23:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Köybaşı'nın kaburgasında 2 kırık, Doğan Erdoğan'ın arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıkladı.

Göztepe'den sakatlık açıklaması

Kulübün açıklamasında takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontrollerinde kaburgasında 2 kırık tespit edildiği belirtildi.

Köybaşı'nın tedavisine hemen başlanıldığının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aynı müsabakanın ilk dakikalarında sakatlık yaşayan oyuncumuz Doğan Erdoğan'ın arka adalesinde yırtık tespit edilmiş tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Karşılaşma sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuz Kuryu Matsuki'nin adductor kasında yırtık tespit edilmiş, tedavi süreci hızlıca başlatılmıştır. Sakatlığı bulunan diğer oyuncularımız Juan, Malcom Bokele ve Novatus Miroshi'nin tedavi süreçleri ise planlandığı şekilde sürdürülmektedir."

Göztepe, 28 Nisan'da konuk ettiği Rams Başakşaher'i 4-1 yenmiş maçta İsmail Köybaşı ve Doğan Erdoğan, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Canlı Skor

Silopigücü Gençlikspor, şampiyonluğunu ilan ettiSilopigücü Gençlikspor, şampiyonluğunu ilan etti
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar belli olduAmpute Futbol Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

Lamine Yamal'dan Arda Güler'i kıskandıracak gol! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gece...

Lamine Yamal'dan Arda Güler'i kıskandıracak gol! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gece...

FIFA'dan Arda Turan'a kötü haber! Eyüpspor'a 6 dönem transfer yasağı

FIFA'dan Arda Turan'a kötü haber! Eyüpspor'a 6 dönem transfer yasağı

Fenerbahçe'nin talebi TFF tarafından kabul edildi! Son maçta şike mi yapıldı?

Fenerbahçe'nin talebi TFF tarafından kabul edildi! Son maçta şike mi yapıldı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.