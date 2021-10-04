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Göztepe'den VAR tepkisi: HaVARhaYok

04.10.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'den Giresunspor maçındaki bir pozisyona VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri geldi.

Göztepe'den VAR tepkisi: HaVARhaYok

Göztepe'den Giresunspor maçındaki bir pozisyona VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri geldi

Süper Lig'de GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunun müdahale etmemesini eleştirdi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünkü GZT Giresunspor müsabakasında Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki ikili mücadelenin görüntüleri kullanıldı.

Paylaşımda "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok Ne fark eder!" ifadelerine yer verildi.

031633294182

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe
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