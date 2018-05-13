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Göztepe deplasmanda başladığı gibi bitiremedi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 13.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Bu sezon deplasmandaki ilk 8 maçta 16 puan toplayan Göztepe, galip gelemediği son 9 karşılaşmada 4 puanda kaldı.

Göztepe deplasmanda başladığı gibi bitiremedi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon son dış saha maçında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, deplasmanda ilk 8 maçta 16 puan toplamasına rağmen, galip gelemediği son 9 karşılaşmada 4 puanda kaldı.

2017-2018 sezonunda dış sahadaki son maçında Atiker Konyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarını tamamlayan Göztepe, 17 dış saha karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Bu maçlarda 20 puan toplayan Göztepe, 19 gol atıp, kalesinde 27 gol gördü.

Ligde 15. haftaya kadar ilk 8 dış saha maçında topladığı 16 puanla deplasmanda en başarılı ekip konumunda bulunan Göztepe, bu performansını sürdüremedi. Daha sonra çıktığı 9 deplasmanda karşılaşmasında galibiyet alamayan İzmir temsilcisi sadece 4 puan toplayabildi.

İstanbul'da 5'te 0

Göztepe, İstanbul'da bu sezon oynadığı 5 maçta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'e karşı galip gelemedi. İzmir ekibi, Beşiktaş'a 5-1 yenilerek,sezonun en farklı mağlubiyetini deplasmanda aldı.

4 karşılaşmada kalesini gole kapattı

Dış sahadaki 4 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor (2-0), Bursaspor (0-0), Kardemir Karabükspor (1-0) ve Trabzonspor (0-0) müsabakalarında kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılı ekip 5 deplasmanda maçında ise gol sevinci yaşayamadı. Göztepe, golsüz berabere tamamladığı Bursaspor ve Trabzonspor maçlarının dışında Kayserispor'a 1-0, Gençlerbirliği'ne 3-0, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildiği müsabakalarda gol atamadı.

En golcü Jahovic

Göztepe'de ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a transfer olan ve takımın en golcü ismi olan Adis Jahovic, dış sahada attığı 8 golle deplasmanda da en skorer isim konumunda yer aldı. Jahovic'i 2 golle Demba Ba ve birer golle Andre Castro, Andre Poko, Halil Akbunar, Kadu, Nabil Ghilas, Ömer Şişmanoğlu, Rajko Rotman, Selçuk Şahin ve Tayfur Bingöl izledi.

Son rakip Galatasaray

Ligde 33. haftayı 49 puanla kapatan Göztepe, ligin son haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. İki sarı-kırmızılı ekibin mücadelesinde Galatasaray, alacağı en az 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Göztepe'de sarı kart cezalısı durumuna düşen Halil Akbunar ile kırmızı kart gören Andre Poko, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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Göztepe Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor

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