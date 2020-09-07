Göztepe, Dzenan Burekovic’i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de 2020-2021 sezonun kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Macaristan’ın Ujpest takımında forma giyen sol bek Dzenen Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki Boşnak futbolcuya "hoş geldin" derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Dzenan Burekovic, bugüne kadar kariyerinde Celik Zenica, Vojvodina, ve Ujpest takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca 187 resmi maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 2 gol atarken 29 asist yapma başarısı gösterdi.
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