SPOR

Göztepe Emrah Başsan ve Caner Osmanpaşa ile prensipte anlaştı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 18.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe yerli transferinde hamlelere başladı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda küme düşen Akhisarspor'la yollarını ayıran stoper Caner Osmanpaşa ve son olarak Erzurumspor'da oynayan Emrah Başsan ile prensipte anlaşma sağladı.

Göztepe Emrah Başsan ve Caner Osmanpaşa ile prensipte anlaştı

Son 4 sezondur Akhisarspor forması giyen 31 yaşındaki Caner Osmanpaşa'yla küçük pürüzlerin kaldığı ve en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Caner transferinde sona gelen Göztepe'nin, Akhisar gibi küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'la da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Emrah'ın da Göztepe'ye gelmeyi çok istediği ve bu transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DA OYNADI

Göztepe, Trabzonspor'dan Hugo Radollega, Galatasaray'dan Eren Derdiyok ve Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes'le görüşmelerini sürdürüyor.

Futbol yaşamına Akçaabat Sebatspor'da başlayan Caner Osmanpaşa, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Akhisarspor'da oynadı. Geçen sezon Akhisarspor'da 46 resmi maça çıkarak oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koyan deneyimli savunmacı, 3923 dakika sahada kaldı.

Erzurumspor'da geçen sene 31 lig maçına çıkan 27 yaşındaki Emrah ise Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'da görev aldı. Yurt dışı deneyimi de yaşayan Emrah Başsan profesyonel kariyerinde 280 maç oynayıp 54 kez gol sevinci yaşadı.

YENİ SEZONDA DA MAÇLAR BORNOVA'DA

Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve CEO Özgür Gündoğan'ın da katıldığı ziyarette, stat ve altyapı konusunda birlikte yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Süper Lig'de üçüncü sezonlarını geçireceklerini hatırlatan Başkan Mehmet Sepil, "Bunun en önemli sebeplerinden biri Bornova Belediyesi ile stat konusunda yaptığımız iş birliği. Play-Off finalinde Eskişehirspor'u yenip Süper Lig'e çıktığımızda Bornova Belediyesi bize kucak açtı. Bornova Stadı'nı hızla büyüttük. Şimdi Bornova'da dördüncü yılımızı da dolduracağız. Göztepe'ye çok güzel bir stat yapıyoruz ama müteahhitler aralık için tarih verse de biz bir yıl daha Bornova'da oynayacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Sayın Mustafa İduğ'dan onu rica ettim. Biz kendi stadımıza geçtikten sonra Bornova Belediyesi-Göztepe iş birliği futbolun yanında sporun bütün amatör dallarında devam edecek. Birlikte yine çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Mehmet Sepil'e teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise "Kendisinin Göztepe'ye, İzmir ve Türk futboluna büyük katkıları oldu. Sayın Sepil son beş yılda yaptıkları ile Seyit Mehmet Özkan ile birlikte heykeli dikilmesi gereken bir futbol adamı. Ben kendileri ile onur duyuyorum" dedi. Göztepe ve Bornova'nın her zaman el ele olması gerektiğini ifade eden Başkan İduğ şöyle konuştu:

"Bu anlamda stat dışında altyapı ile ilgili bir davetim oldu. Bir iş takip komisyonu kurduk. Birlikte bu konuyu yöneteceğiz. Göztepe, Altay ve Altınordu yarışan takımlar. Bornova'nın tesisleşme ve altyapıya önem vererek bu profesyonel takımlara yetiştirici olması önceliğimiz."

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