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Göztepe, Emre Mor'u kiralamak istiyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralamak istiyor.

Göztepe, Emre Mor'u kiralamak istiyor

Süper Lig'de Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarından 4 puan çıkararak çıkış yapan Göztepe, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'da forma giyen 23 yaşındaki genç yıldız oyuncu Emre Mor'u gündemine aldı. Geçen sezon ilk yarıda G.Saray'da, daha sonra Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık forma giyen kanat oyuncusu ile temasa geçen yönetim, futbolcuya teklifini iletti.

Celta Vigo'da iyi bir performans ortaya koyan Emre Mor için şu anda karar aşamasında olan İspanyol kulübü, milli futbolcuyu bu sezon takımda tutmayı planlıyor.

SON KARAR EMRE MOR'UN

Halil Akbunar'a alternatif yaratmak için arayışta olan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un da Emre Mor transferine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Danimarka doğumlu olan gurbetçi futbolcu Emre, Nordsjaelland'daki performan-performansıyla dikkat çekerken Alman devi sıyla Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund'da DFB Kupa-Kupası'nı kaldıran Emre, G.Saray sı'nı ile de Süper Kupa şampi-şampiyonluğu yaşadı. (Sporx)

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