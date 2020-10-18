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Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FUTBOL HABERLERİ  | 18.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Lige verilen milli aranın ardından Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe’nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig’in 5. haftası Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasına sahne olacak. İzmir’de yapılacak maçta sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Ademi ve Pelkas ilk kez saha ter dökecek. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Liderlik yarışında 8 puanla Alanyaspor’un ardından ikinci sırada yer almayı başaran Fenerbahçe İzmir deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Ligte oynadığı 4 maçın 2’sini kazanan, 2’sinde ise berabere kalan sarı-lacivertli ekip namağlup serisini sürdürmek istiyor. Listenin 8. sırasında yer alan İzmir ekibinin ise puan kaybına tahammülü kalmadı. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe-Fenerbahçe maçının detayları...

GÖZTEPE-FENRBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18 Ekim 2020 Pazar günü İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Göztepe-Fenerbahçe maçı beIn Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Sarper Barış Saka seçildi.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

İlhan Palut’un yönetimindeki İzmir ekibinin Fenerbahçe karşısındaki ilk 11’i: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Poko, Halil Akbunar, Guilherme, Tripic, Ideye..

Erol Bulut’un yönetimindeki misafir ekip Fenerbahçe’nin ilk 11’i; Altay Bayındır, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

Göztepe-Fenerbahçe maçının kadrosu kadar müsabakada forma giymeyecek isimler de merak konusu oldu. Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı. Henüz hazır olmadığı ifade edilen Diego Perotti, kasık ağrısı şikayetiyle son antremana katılmayan Garry Rodrigues ve milli takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan Faslı oyuncu Nabil Dirar karşılaşmada forma giymeyecek. Göztepe’de ise sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu maç kadrosunda bulunmadı.

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