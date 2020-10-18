Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Liderlik yarışında 8 puanla Alanyaspor’un ardından ikinci sırada yer almayı başaran Fenerbahçe İzmir deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Ligte oynadığı 4 maçın 2’sini kazanan, 2’sinde ise berabere kalan sarı-lacivertli ekip namağlup serisini sürdürmek istiyor. Listenin 8. sırasında yer alan İzmir ekibinin ise puan kaybına tahammülü kalmadı. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe-Fenerbahçe maçının detayları...

GÖZTEPE-FENRBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18 Ekim 2020 Pazar günü İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Göztepe-Fenerbahçe maçı beIn Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Sarper Barış Saka seçildi.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

İlhan Palut’un yönetimindeki İzmir ekibinin Fenerbahçe karşısındaki ilk 11’i: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Poko, Halil Akbunar, Guilherme, Tripic, Ideye..