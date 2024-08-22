Göztepe-Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı! Ali Koç'a saldıran şahıs için infial yaratan karar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. Ali Koç'a saldıran şahıs için verilen karar sosyal medyada infial yarattı.
PFDK, olaylı maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'a 336 bin TL ceza verildi.
Göztepe Kulübü'ne 2 maç tribün kapatma cezası verildi.
Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. PFDK'nın verdiği bu ceza sosyal medyada büyük tepki çekti. Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ömür boyu spor müsabakalarından men edilmesi beklenirken yalnızca 90 gün ceza alması görenleri bir hayli şaşırttı.