Göztepe-Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı! Ali Koç'a saldıran şahıs için infial yaratan karar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. Ali Koç'a saldıran şahıs için verilen karar sosyal medyada infial yarattı.

ALİ KOÇ'A 504 BİN TL CEZA

PFDK, olaylı maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'a 336 bin TL ceza verildi.

GÖZTEPE'YE 2 MAÇ TRİBÜN KAPATMA

Göztepe Kulübü'ne 2 maç tribün kapatma cezası verildi.

ALİ KOÇ'A SALDIRAN KİŞİYE 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. PFDK'nın verdiği bu ceza sosyal medyada büyük tepki çekti. Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ömür boyu spor müsabakalarından men edilmesi beklenirken yalnızca 90 gün ceza alması görenleri bir hayli şaşırttı.