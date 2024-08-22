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Göztepe-Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı! Ali Koç'a saldıran şahıs için infial yaratan karar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.08.2024 20:20
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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası PFDK cezaları açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL para cezası verilirken, yine Ali Koç'a saldıran şahısa yalnızca 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Ömür boyu men cezası beklenen saldırıya ilişkin alınan bu karar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Göztepe-Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı! Ali Koç'a saldıran şahıs için infial yaratan karar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. Ali Koç'a saldıran şahıs için verilen karar sosyal medyada infial yarattı.

ALİ KOÇ'A 504 BİN TL CEZA

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PFDK, olaylı maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'a 336 bin TL ceza verildi.

GÖZTEPE'YE 2 MAÇ TRİBÜN KAPATMA

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Göztepe Kulübü'ne 2 maç tribün kapatma cezası verildi.

ALİ KOÇ'A SALDIRAN KİŞİYE 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

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Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. PFDK'nın verdiği bu ceza sosyal medyada büyük tepki çekti. Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ömür boyu spor müsabakalarından men edilmesi beklenirken yalnızca 90 gün ceza alması görenleri bir hayli şaşırttı.

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Ali Koç Göztepe fenerbahçe saldırgan
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