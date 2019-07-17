Göztepe forvette istikrar peşinde

Geçen sezon ligde yaşadığı sıkıntıları bu sene tekrarlamak istemeyen Göztepe, geçen yıl en fazla sorun yaşadığı forvet bölgesi için bu sezon elini çabuk tuttu. Başarılı golcü Eren Derdiyok’u İzmir’de yapılan birinci etap kampına yetiştiren sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’e yükseldiği 2017-2018 sezonundan bu yana ileri uçta yaşanan istikrarsızlığı tersine çevirmek için önemli bir adım attı. Geride kalan iki sezonda 7 forvet oyuncusu transfer edilirken, Eren Derdiyok İzmir temsilcisinin 8. golcüsü oldu. Gurbetçi oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, ileri uçta yaşanan istikrarsızlığa Eren ile son vermeyi hedefliyor.

BÜYÜK DEĞİŞİM

2017-2018 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Göztepe, sezon başında forvet bölgesini Nabil Ghilas ve Ömer Şişmanoğlu ile takviye etti. Ancak kadroda yer alan Jahovic, gösterdiği performansla formayı iki oyuncuya da vermedi. Makedon oyuncu devre arasında Konyaspor’a transfer olunca Göztepe’nin yeni forvet tercihi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Demba Ba oldu. Ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten Ba, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Bir sonraki sezonda forvet hattında büyük bir değişim yaşandı. Demba Ba ve Ömer Şişmaoğlu ile yollar ayrılırken; Jerome, Deniz, Cikalleshi ve Samed Ali transfer edildi. Ancak Göztepe geçen sezon forvet hattından ligde yalnızca 14 gol bulabildi.