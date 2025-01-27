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Göztepe, Furkan Bayır için Alanyaspor’la anlaşma sağladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.01.2025 14:06
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Göztepe, Alanyaspor’un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Bayır’la her konuda anlaşma sağladı.

Göztepe, Furkan Bayır için Alanyaspor’la anlaşma sağladı

Göztepe, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte takviyelere başladı. İlk olarak forvet hattını güçlendiren İzmir ekibi, Athletico Paranaense’den Emersonn Correia da Silva’yı kadrosuna kattı. Şimdi de savunmaya transfer yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’da kadro dışı kalan 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır’ı renklerine bağlamak için her konuda anlaşma sağladı.

Son detayların görüşülmesinden sonra taraftar arasında resmi imzaların atılması ve transfer duyurusunun da yapılması bekleniyor.
Göztepe’nin, 2025 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan genç oyuncu için Alanyaspor’a bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Menemen FK altyapısında yetişen Furkan Bayır’ın da tekrar İzmir’e dönmek istediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alanyaspor formasıyla 4 maça çıkarken, 223 dakika sahada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Göztepe
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