Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta!

Süper Lig 34. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. 2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu son haftasında şampiyonluk hesapları yapan 3 takım, son maçların sonucuna kaldı. Futbolseverler tarafından özellikle Göztepe - Galatasaray maçı sonucu merakla bekleniyor. Çünkü Galatasaray, bir puan bile alsa şampiyon olacak. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesapları için Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyor. Peki Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek averaj ihtimalleri nelerdir? Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye'de bütün gözler yarın oynanacak Göztepe - Galatasaray maçına çevrildi. Nefeslerin tutulduğu maç İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Göztepe - Galatasaray maçında yardımcı hakemler, Bahattin Duran ile Mustafa Emre Eyisoy. Maçın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek. Diğer maçlar gibi Göztepe - Galatasaray maçı da saat 19.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

GÖZTEPE İLE GALATARASAY'IN 52. RANDEVULARI

İlk kez 1959 yılında eski adıyla Türkiye 1'inci Ligi'nde İstanbul'da karşı karşya gelen Göztepe ve Galatasaray sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki takımın son müsabakası ise 24 Aralık 2017'de Türk Telekom Stadı'nda oynanandı. O maçta Göztepe 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Atılan gollerde ise Galatasary, Göztepe'ye 77'ye 36 üstünlük kurdu. Göztepe, renktaşını son olarak 2001-02 sezonunda yendi. Göztepe, Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Tayfun ve Mustafa'nın golleriyle 2-0 kazandı, Galatasaray o sezonu şampiyon tamamladı.