Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta!

Süper Lig 34. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. 2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu son haftasında şampiyonluk hesapları yapan 3 takım, son maçların sonucuna kaldı. Futbolseverler tarafından özellikle Göztepe - Galatasaray maçı sonucu merakla bekleniyor. Çünkü Galatasaray, bir puan bile alsa şampiyon olacak. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesapları için Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyor. Peki Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek averaj ihtimalleri nelerdir? Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye'de bütün gözler yarın oynanacak Göztepe - Galatasaray maçına çevrildi. Nefeslerin tutulduğu maç İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Göztepe - Galatasaray maçında yardımcı hakemler, Bahattin Duran ile Mustafa Emre Eyisoy. Maçın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek. Diğer maçlar gibi Göztepe - Galatasaray maçı da saat 19.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
İlk kez 1959 yılında eski adıyla Türkiye 1'inci Ligi'nde İstanbul'da karşı karşya gelen Göztepe ve Galatasaray sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki takımın son müsabakası ise 24 Aralık 2017'de Türk Telekom Stadı'nda oynanandı. O maçta Göztepe 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Atılan gollerde ise Galatasary, Göztepe'ye 77'ye 36 üstünlük kurdu. Göztepe, renktaşını son olarak 2001-02 sezonunda yendi. Göztepe, Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Tayfun ve Mustafa'nın golleriyle 2-0 kazandı, Galatasaray o sezonu şampiyon tamamladı.
Galatasaray, Göztepe'ye karşı İzmir'de 2002-03 sezonunda galip geldi. Sarı-kırmızılılar Ali Lukunku'nun golüyle o karşılaşmayı 1-0 kazandı. Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-79 sezonunda Göztepe'yi evinde 6-1, 1959'daki ilk sezonda da İzmir'de 5-0 yenmeyi bildi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi. Göztepe ve Galatasaray daha önce iki kez son hafta karşılaştı. Göztepe, 1975-76 ve 1961-62'deki son hafta maçlarını 2-0 galip bitirdi. .
ŞAMPİYONLUK HESAPLARI - AVERAJ İHTİMALLERİ
Süper Lig son haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'den 3 puan üstte lider durumda. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu için bir puan alması bile yeterli. Fakat Galatasaray kaybederse ne olur? Bu durumda ortaya farklı senaryolar çıkıyor. İşte bu ihtimaller...
1- Galatasaray yenilir, Başakşehir ve Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda 3 takımın da puanları 72 olacak. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Bu sezon içerisinde 3 takım arasında oynanan maçlardan Başakşehir 6 puan çıkarırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5'er puanı var. Bu durumda Başakşehir şampiyon oluyor. Ligin 2. ve 3. sü için Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki averajlara bakılıyor. İki takım arasında oynanan maçlar 0-0 bittiği için genel averaj söz konusu olacak. Bu durumda Fenerbahçe 2. , Galatasaray 3. sırada yer alacak.
2- Galatasaray yenilir, Başakşehir puan kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda Fenerbahçe ile Galatasaray 72 puanla ligi bitirler. İki takım arasındaki averaj durumu ise Fenerbahçe lehinde. Yani Fenerbahçe şampiyon olur.
3- Galatasaray yenilir, Başakşehir kazanır, Fenerbahçe puan kaybederse: Bu durumda Başakşehir ile Galatasaray 72 puana ulaşıyorlar. İki takım arasındaki averajda ise Başakşehir önde olduğu için şampiyon olur.
4- Galatasaray puan/puanlar alır, Başakşehir ve Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda şampiyon Galatasaray olur. Bu sefer Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki averaj durumu, ikinci ve üçüncülüğü belirler. Fenerbahçe, 3-2 kaybettiği maçın rövanşını 2-0 kazandığı için ligi 2. sırada bitiriyor.
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