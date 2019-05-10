Göztepe galibiyetle devam etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesini sürdüren Göztepe, art arda aldığı 2 galibiyetin ardından yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir ve Antalyaspor karşısında aldığı 2 galibiyetle son 3 haftaya düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 33 puanla 15. sırada giren Göztepe, kalan 3 haftada kritik maçlara çıkacak.

İlk olarak yarın 4 puan önünde 11. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, gelecek hafta düşme hattındaki Bursaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra İzmir'deki MKE Ankaragücü maçıyla ligi tamamlayacak.

Ligde son 6 maçta kazanamayan sarı-kırmızılı ekibin rakibi Demir Grup Sivasspor, deplasmanda da galip gelemediği son 5 müsabakada sadece 2 puan alabildi. Göztepe ile Demir Grup Sivasspor arasında Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte kaleci Beto, Andre Castro, Tayfur Bingöl, Berkan Emir, Wallace Reis ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra sakatlığı olan Yasin Öztekin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

TAMER TUNA ESKİ TAKIMINA RAKİP

Sezon başında Demir Grup Sivasspor'u çalıştıran Tamer Tuna yarın eski takımına rakip olacak. Ligin ilk devresinde Sivas'taki müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Süper Lig'de rakibiyle 4. kez karşılaşacak Göztepe daha önceki 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

