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Göztepe, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Gerson Rodriguez'i gündemine aldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Göztepe, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde takım arkadaşı Ante Kulusic'e yumruk atıp olaylı bir şekilde ayrılan Gerson Rodriguez'i gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, oyuncunun kulübü Dinamo Kiev ile temas kurdu.

Göztepe, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Gerson Rodriguez'i gündemine aldı

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp puanını 4'e çıkaran Göztepe, gözünü yine transfere çevirdi. Şu ana kadar Burak, Kubilay, İrfan, Ideye, Ndiaye, Burekovic, Nwobodo ve Megyeri ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılıların geçen sezon sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan forvet oyuncusu Gerson Rodrigues için harekete geçtiği ifade edildi.Yönetimin Rodrigues'in kulübü olan Dinamo Kiev'le temaslara başladığı vurgulandı.

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK ATMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Ankara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Gerson, son haftalarda takım arkadaşı Ante Kulusic ile kavga edip Hırvat oyuncuya yumruk atmıştı.

İLHAN PALUT DA İSTİYOR

Teknik direktör İlhan Palut'un Lüksemburglu oyuncuyu kadroda görmek istediği öğrenildi.

6 GOL ATTI

Ankaragücü'nde 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 11 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon bitiminde yeniden Dinamo Kiev'e dönen Rodrigues, Ukrayna temsilcisinde 3 maça çıktı.Futbol yaşamına Lüksemburg'un Racing takımında başlayan Rodrigues, Fola Esch, Hollanda'da Telstar, Moldova'da FC Sheriff, Japonya'da Jubilo Iwata'da oynayıp Dinamo Kiev'e transfer oldu. Rodrigues, Lüksemburg Milli Takımı'nda ise 26 maça çıkıp 4 kez fileleri havalandırdı.

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