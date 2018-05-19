'Göztepe gol attı' diyen Fenerbahçe taraftarı Ülker Stadı'nda tartaklandı!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda istenmeyen bir olaya neden oldu.
Atiker Konyaspor karşılaşmasında 2-0 öne geçen Fenerbahçe tribünlerinde kulaklar Başakşehir ve İzmir'deydi. Başakşehir-Kasımpaşa maçındaki 2-2'lik skor işine yarayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Göztepe'den gelecek bir gol haberini beklemeye başladı. Telefonlarından sürekli Göztepe-Galatasaray maçının skoruna bakan ve stresli dakikalar yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, bir kişinin yaptığı şaka sonrası gergin dakikalar yaşadı.
Tribündeki bir taraftar, "Göztepe gol attı" deyince eller bir kez daha telefonlara gitti. Göztepe-Galatasaray maçında skorun 0-0 olduğu ve gol olmadığı anlaşılınca şakayı yapan taraftar, tribünlerdeki diğer taraftarlar tarafından tartaklandı.
Duruma, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun güvenlik görevlileri müdahale etti.
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