YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, ilk 11 istikrarını bozmadı

Göztepe, ilk 11 istikrarını bozmadı

İZMİR HABERLERİ  | 10.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada Göztepe tüm maçlarda aynı ilk 11'le mücadele etti - Trabzonspor'da sadece 3 futbolcu tüm müsabakalarda ilk 11'de şans buldu

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Göztepe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk 4 haftasındaki maçlarda aynı ilk 11'le sahada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki sezon arasının kısa tutulduğu Süper Lig'de takımlar, kadrolarını transfer döneminin son günü olan 5 Ekim Pazartesi gününe kadar güçlendirdi.

Ligde geride kalan 4 haftalık periyotta Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, tüm maçlarda aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekipte bu 11 isimden 2'si takıma yeni katılan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Brown Ideye oldu.

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ve Yeni Malatyaspor ikişer maçta aynı ilk 11'le sahada yer aldı

- Trabzonspor'da sadece 3 futbolcu

Göztepe'de 11 oyuncu tüm maçlarda ilk 11'de forma giyerken Trabzonspor'da bu sadece 3'te kaldı.

Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'da 9, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor'da 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'da 7, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor'da 6, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor'da 5, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor'da dörder isim bu sezonun tüm maçlarında ilk 11'de oynadı.

- Yedek kulübesi

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 12 futbolcu takımlarının tüm maçlarında oyuna sonradan dahil oldu. Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe, Göztepe'de Cherif Ndiaye ile Dzenan Burekovic, Fraport TAV Antalyaspor'da Dever Orgill ile Lukas Podolski, Gaziantep FK'de Enver Cenk Şahin, Galatasaray'da Ryan Babel ve Gaziantep FK'de Zvonimir Kozulj 4 maçta da oyuna sonradan dahil oldu.

Ligde birer maçı eksik olan ekiplerden Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, İttifak Holding Konyaspor'da Musa Çağıran, MKE Ankaragücü'nde Orkan Çınar ile Saba Lobjanidze de takımlarının çıktığı tüm müsabakalarda yedek kulübesinden forma şansı buldu.

- Yedek kulübesinden 14 gol

Ligin ilk 4 haftasında atılan 85 golün 14'ü oyuna sonradan giren isimlerden geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Oltan Karakullukçu ile İttifak Holding Konyaspor'dan Artem Kravets yedek kulübesinde başladıkları müsabakalarda oyuna dahil olup ikişer gol attı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko, Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile Jeremain Lens, Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, Fatih Karagümrük'te Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de Jose Sosa, Fraport TAV Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar, Hatayspor'da Helder Barbosa, Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ve Trabzonspor'da Gaston Campi ise müsabakalara yedek başlamalarına rağmen takımları adına birer gol üretti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın

İzmir Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:09
Öğle
13:03
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası
2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası
Engelli kıza lezbiyen tacizi
Engelli kıza lezbiyen tacizi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.