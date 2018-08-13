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Göztepe ilk hafta fobisine son veremedi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 13.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de sezona Yeni Malatyaspor maçıyla “merhaba” diyen Göztepe, rakibine mağlup olarak ilk hafta fobisine son vermeyi başaramadı.

Göztepe ilk hafta fobisine son veremedi

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa’nın kapısından dönen Göztepe, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu Bornova Stadı'nda Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla açtı. İzmir ekibi, yeni teknik adamı ve yenilenen kadrosuyla sezona galibiyetle başlamanın planlarını yaparken, rakibine 3-1 mağlup olarak son 3 yıldır devam eden ilk hafta fobisine yine son veremedi.

İzmir temsilcisi son 4 sezonda ligin ilk maçlarında galibiyete uzanmayı başaramadı. 14 sezon aranın ardından yükseldiği Süper Lig’de geçen sezonun ilk maçında Fenerbahçe’yi konuk eden Göz Göz, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 2016-2017 sezonunun ilk maçında o zamanki adıyla Gaziantep BŞB. deplasmanında sezona “merhaba” diyen Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
2015-2016 sezonunda ise İzmir’de yaşanan stat sorunu sebebiyle ligin ilk maçını Bursa Atatürk Stadyumu'nda Elazığspor ile oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Göztepe ligin ilk maçındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Ankara’da aldı. O dönem TFF 2. Lig’de mücadele veren İzmir temsilcisi, deplasmanda Gölbaşıspor’u 2-0’lık skorla devirdi.

Ömer yine sevinmedi

Eski takımı Göztepe’ye karşı forma giyen Ömer Şişmanoğlu ise maçın skorunu belirleyen golü 90. dakikada kaydetti. Eski takımına karşı kaydettiği golden sonra sevinmeyen Ömer Şişmanoğlu, Geçtiğimiz sezon Göztepe’nin Antalyaspor’u 3-1 yendiği karşılaşmada da eski takımlarından Antalyaspor’a karşı takımının üçüncü golünü atmış ve herhangi bir sevinçte bulunmamıştı.

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Spor Toto Süper Lig Göztepe Yeni Malatyaspor

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