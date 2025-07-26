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Göztepe Junior Olaitan Ishola ile imzaladı

Göztepe ofansif orta saha oyuncusu Junior Olaitan Ishola transferini noktaladı.

Göztepe Junior Olaitan Ishola ile imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensipte anlaşma sağladığı ofansif orta saha Junior Olaitan Ishola'yı resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble takımında forma giyen Beninli oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 5 senelik sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Junior Olaitan Ishola, kendisini 4+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Sarı-kırmızılı ekipte sportif direktör Ivan Mance, transferle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu transferle birlikte, genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları kadromuza katarak onların gelişimini Göztepe çatısı altında sürdürme vizyonumuzu devam ettiriyoruz. Junior Olaitan, henüz genç yaşlardayken Manchester City grubunun radarına giren, bugün ise Benin Milli Takımı’nın oyuncularından ve kaptanlarından biri haline gelmiş özel bir yetenek. Hem sahada hem de kulübümüzde fark yaratacağına inanıyoruz. Ona sarı-kırmızı formayla başarı dolu bir yolculuk diliyoruz."Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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transfer Göztepe
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