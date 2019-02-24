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Göztepe Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Göztepe teknik direktör Kemal Özdeş'le yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Göztepe Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunun Bilgisine: Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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