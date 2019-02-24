Göztepe Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:
Kamuoyunun Bilgisine: Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
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