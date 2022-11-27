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Göztepe maçında yaşanan olaylar sonrası Altay kulüp başkanı Ayhan Dündar hastanenin önünde açıklamalarda bulundu! "Utanç verici"

27.11.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Ayhan Dündar, Göztepe maçında yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaylar dolayısıyla "canımız çok sıkkın" ifadelerini kullanan Dündar, "Benim açımdan utanç verici bir durum" dedi. İşte detaylar...

Göztepe maçında yaşanan olaylar sonrası Altay kulüp başkanı Ayhan Dündar hastanenin önünde açıklamalarda bulundu! "Utanç verici"

Göztepe Altay maçında yaşanan çirkin olayların ardından Altay kulüp başkanı Ayhan Dündar, olaylar nedeniyle tatil edilen mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Dündar, Göztepe maçıyla ilgili olarak, "İki olay da direkt hayata kast edilen durumlar, utanç verici, canımız çok sıkkın." ifadelerini kullandı.

HASTANE ÖNÜNDE KONUŞTU!

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Dündar, Göztepe taraftarının yaraladığı kaleci Ozan Evrim Özenç'in tedavi gördüğü hastane önünde yaptığı açıklamada, kaleci Ozan'ın tomografisinin çekildiğini, bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

Tomografi sonucuna göre durumunun netleşeceğini aktaran Dündar, şöyle konuştu:

"Kötü bir olaydı, yaşanmaması gereken bir durumdu. Maç içinde bizim taraftarlarımız tarafından atılan bir patlayıcı madde ile Göztepe taraftarının bir tanesini gördüm, çok üzüldüm. Öncelikle acil şifalar diliyorum kendisine. Utanç verici bir durum benim açımdan."

"CANIMIZ YANDI"

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"Tekrarı olmaması dileğiyle, inşallah orada yaralı arkadaşlarımız öncelikle sıhhatlerine hızlı bir şekilde kavuşurlar. Canımız yandı, hiç olmaması gerekiyordu, yakışmadı. Özellikle maçın başında, iki olay da direkt hayata kast edilen durumlar, utanç verici, canımız çok sıkkın."

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