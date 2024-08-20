SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Göztepe maçında yere düşürülmüştü! Ali Koç olayların ardından ilk kez konuştu... Sahaya girme sebebini böyle açıkladı

Göztepe maçında yere düşürülmüştü! Ali Koç olayların ardından ilk kez konuştu... Sahaya girme sebebini böyle açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.08.2024 14:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe deplasmanında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gerçekleştirilen saldırının yankıları sürerken Başkan Koç konuyla alakalı olarak ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Göztepe maçında yere düşürülmüştü! Ali Koç olayların ardından ilk kez konuştu... Sahaya girme sebebini böyle açıkladı

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu. Müsabakanın 51'inci dakikasında sahaya giren Başkan Ali Koç'a Göztepe Kulübü'nden bir görevli fiili darbede bulunurak yere düşürürken bu olaylar maçın önüne geçmişti.

Fatih Özkan isimli şahıs Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü'nden özür dilediği bir mesajı yayımlarken, Başkan Koç konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Ali Koç, yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

"Fenerbahçe ile uğraşanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hafta sonu talihsiz olaylar yaşandı. Öncelikle olmaması gereken unsurlar ama bazı malum medya çevrelerinde gördüklerimiz, sanki Fenerbahçe suçlu, Fenerbahçe tahrik etti diye yansıtılmaya çalışıyor. Neredeyse suçlunun meşru, haklı olduğu bir ortam yaratılıyor. Bir kere Fenerbahçe'ye bu zulmü yaşatmaya devam etmeyin. Biz alıştık. Şampiyonlukların çalınmasına alıştık. Suçlu gösterilmeye alıştık. Ben fiili saldırıya uğruyorum. 'Yok efendim neden sahadayım?' Otobüsümüz kurşunlanıyor, hala faili meçhul. Biz Fenerbahçe olarak alıştık. Artık norma haline geldi. Haksızlıklar, bize yaşatılan zulüm biz alıştık. Artık sizlerin karar vermesi lazım bunu ne kadar devam ettirmek istediğinize. Bence bu ülkeye ülkeye hiç fayda sağlayan bir durum değil."

''BEN NEDEN SAHAYA İNDİM?''

9f71d2c4-5244-433e-ba2d-b859bf2ad5b4

"Gelelim cumartesi akşamına, niye olaylar yaşandı, ben neden sahaya indim? Aynı 3 Temmuz sürecinde taraftarımız bir deplasman maçına gittiği zaman yaşatılanların birebir aynısı bize yaşatıldı."

''OLAYLARI YATIŞTIRMAK İÇİN SAHAYA İNDİK''

fd4111db-ca40-4168-aa6b-f93eff6eb010

"Daha sahaya gelmedik, stadyumun dışındayız. Polislerin önünde formalar alındı, formalarımız yakıldı. Hiç işlem yok. Benim oraya inme sebebim, maçta da öndeyiz. Ben tahrik etsem, sahaya mı inmem lazım. 2-0 öndeyiz, taraftarımız kan ağlıyor. Taraftarımız "Yönetim bize sahip çık" diye bağırıyor. 3 yöneticimiz stadyumun dışından otobüslerin yanına gittik. Ben ve Burak Bey, sahadan indik. Çünkü bizim akreditasyonumuz var. Niye indik, devre arasında polis ile taraftarımız arasında tatsız olaylar vardı. Olayları yatıştırmak ve taraftarımızı tribüne almak için biz bir refleks gösterdik."

''FETÖ ZAMANINDA YAŞADIKLARIMIZ GİBİ''

c4tL6keGCkGWVIB11LCbig

"Bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk ama yapmak zorundaydık. Başka olaylar yaşansın istemedim. Ne oldu, tahliye kapıları açıldı, taraftarımız tribüne alındı, hiç olmazsa maçın kalan 40 dakikasını izlediler. Biz sahaya indiğimizde daha maç başlamamıştı. Stadın fiziki konumundan dolayı 10 dakika sahaya inebilmemiz. İşimizi hallettiğimizde ne yazık ki maç başlamıştı. Maç oynanırken sahada olma gibi bir nedenimiz yoktu. Ama niye zulüm yaşadı bizim taraftarımız. Taraftarlar, Buca ve Bornova'da toplanıyor. Emniyetteki bazı mensuplar da İzmir'den gelenleri bir an önce stadyuma sokalım, sonra da İstanbul'dan gelenleri Buca'dan getirelim diyor, amir kabul etmiyor. Bizim taraftarlarımız stadyuma 21.30'da varıyor, birçoğunu saat 22.00'ye kadar otobüste tutuyor. Biber gazı, sadece taraftarlarımız değil, yöneticiler de yedi. Aynı FETÖ zamanında yaşadıklarımız gibi."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ali Koç son dakika saldırı fenerbaçe
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Reha Muhtar'dan kötü haber! Gece yarısı düştü entübe edildi

Reha Muhtar'dan kötü haber! Gece yarısı düştü entübe edildi

Eyüpspor taraftarı, Eyüpsultan Belediye binasına taşlı saldırıda bulundu!

Eyüpspor taraftarı, Eyüpsultan Belediye binasına taşlı saldırıda bulundu!

Ferdi Kadıoğlu transferinde olay karar!

Ferdi Kadıoğlu transferinde olay karar!

Galatasaray zehirlendiğini açıkladı! Yıldız isim İsviçre'ye götürülmedi

Galatasaray zehirlendiğini açıkladı! Yıldız isim İsviçre'ye götürülmedi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.