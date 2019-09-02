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Göztepe, Mossoro'yu transfer etti

GÖZTEPE HABERLERİ  | 02.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılı ekip, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Mossoro'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı.

Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı. Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Marcio Mossoro başakşehir Spor Toto Süper Lig Göztepe

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