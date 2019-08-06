SPOR

Göztepe'nin 7. transferi Leo Schwechlen oldu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 06.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Transferin hızlı takımı Göztepe, eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız oyuncu, Göztepe'nin 7. transferi oldu.

Göztepe'nin 7. transferi Leo Schwechlen oldu

Süper Lig'de transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray'dan Eren, Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat, Pendikspor'dan Batuhan, Borussia Dortmund'dan Hüseyin ve Anderlecht'ten Sanneh'le sözleşme imzalayan Göztepe, yedinci takviyesini eski oyuncusu Leo Schwechlen'i alarak gerçekleştirdi.

Geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da geçiren Fransız defans oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzalandı.

Göztepe'ye 2016-17 sezonunda 1. Lig'deyken Anorthosis takımından gelen deneyimli futbolcu, 2 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Geçen sezon Erzurumspor'da top koşturan 30 yaşındaki Leo, 34 Süper Lig maçının tamamında 90 dakika oynayıp en istikrarlı isim olmuştu.

Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!
Göztepe'de öncelik savunmaGöztepe'de öncelik savunma
Göztepe, Beşiktaş'tan onu istiyorGöztepe, Beşiktaş'tan onu istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Leo Schwechlen

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki Türkiye maddesi

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki Türkiye maddesi

G.Saray için bomba iddia

G.Saray için bomba iddia

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'a transferde büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Göztepe eski yıldızını bitiriyor

Göztepe eski yıldızını bitiriyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dortmund'dan Süper Lig'e geldi!

Dortmund'dan Süper Lig'e geldi!

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe'nin 7. transferi Leo Schwechlen oldu

Göztepe 7. transferini yaptı

Göztepe önceliği savunmaya verdi

Göztepe'de öncelik savunma

Göztepe'de Leo bitti, Umut Nayir yolda

Göztepe, Beşiktaş'tan onu istiyor

Göztepe, Ertuğrul Ersoy ve Latovlevici için Bursaspor'la anlaşamadı

Göztepe Bursaspor'la anlaşamadı

Sanneh resmen Göztepe'de

Sanneh resmen Göztepe'de

Göztepe Leo Schwechlen transferini bitirmek üzere

Göztepe eski yıldızını bitiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.