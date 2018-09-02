SPOR

Göztepe'nin deplasman kayıpları devam ediyor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 02.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ligde son 11 deplasman maçında galip gelemedi.

Göztepe'nin deplasman kayıpları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 11. dış saha maçında galip gelemedi.

Ligde ilk 2 haftayı puansız geçtikten sonra ilk galibiyetini geçen hafta Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, dün Alanya deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de deplasmanda 11 maçtır galip gelemeyen Göztepe, en son dış saha galibiyetini geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2'lik skorla aldı. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra çıktığı 11 deplasman karşılaşmasında sahadan 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan, Göztepe'nin son transferi Cameron Jerome, oyuna sonradan dahil olduğu Aytemiz Alanyaspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Göztepe lige verilecek aranın ardından 5. haftada Kayserispor'u konuk edecek.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Aytemiz Alanyaspor Papiss Cisse ile anlaşma sağladıAytemiz Alanyaspor Papiss Cisse ile anlaşma sağladı
Aytemiz Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzaladıAytemiz Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe Aytemiz Alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak para üretilmedi

Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak para üretilmedi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Göztepe'nin deplasman kayıpları devam ediyor

Göztepe'nin deplasman kayıpları devam ediyor

Aytemiz Alanyaspor Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Aytemiz Alanyaspor Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Aytemiz Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Emre Akbaba için teklifini 3 milyon euroya çıkarttı!

Galatasaray Emre Akbaba için teklifini 3 milyon euroya çıkarttı!

Aytemiz Alanyaspor, Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiraladı!

Aytemiz Alanyaspor, Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiraladı!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.