Göztepe'nin deplasman kayıpları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 11. dış saha maçında galip gelemedi.
Ligde ilk 2 haftayı puansız geçtikten sonra ilk galibiyetini geçen hafta Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, dün Alanya deplasmanında 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig'de deplasmanda 11 maçtır galip gelemeyen Göztepe, en son dış saha galibiyetini geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2'lik skorla aldı. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra çıktığı 11 deplasman karşılaşmasında sahadan 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
Öte yandan, Göztepe'nin son transferi Cameron Jerome, oyuna sonradan dahil olduğu Aytemiz Alanyaspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Göztepe lige verilecek aranın ardından 5. haftada Kayserispor'u konuk edecek.
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