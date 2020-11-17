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Göztepe’nin formaları depremzedeler için satışta

GÖZTEPE HABERLERİ  | 17.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Göztepe, ligde son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında futbolcuların giydiği imzalı formaları internet ortamında açık artırmayla satarak elde edilecek gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacak.

Göztepe’nin formaları depremzedeler için satışta

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçen Göztepe, depremzedeler için bir kampanya başlattı. Ligde son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında futbolcuların giydiği imzalı formaları internet ortamında açık artırmayla satışa sunan Göztepe, elde edilecek gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacak.

Göztepe’den yapılan açıklamada, “Bu maça özel olarak açık artırma sonucu satılacak formalardan elde edilecek gelirin tamamı depremzede ailelere yardım için kullanılacak” ifadelerine yer verildi.
Bir internet sitesinde açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 Euro fiyat teklifi verilebiliyor.

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