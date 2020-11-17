Göztepe’nin formaları depremzedeler için satışta

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçen Göztepe, depremzedeler için bir kampanya başlattı. Ligde son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında futbolcuların giydiği imzalı formaları internet ortamında açık artırmayla satışa sunan Göztepe, elde edilecek gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacak.
Göztepe’den yapılan açıklamada, “Bu maça özel olarak açık artırma sonucu satılacak formalardan elde edilecek gelirin tamamı depremzede ailelere yardım için kullanılacak” ifadelerine yer verildi.
Bir internet sitesinde açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 Euro fiyat teklifi verilebiliyor.
Abdullah Avcı: Klopp bile yapamadı!
Fenerbahçe para basacak
Arda Turan kötü haberi duyurdu!
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
Arda Turan izin tatil dinlemiyor!
İşte Erol Bulut'un yeni gözdesi!
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür kararı!
Carlos Tevez 3. saniyede kartla rekor kırdı
Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm
Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi
Beşiktaşlı yıldız baba oldu!
Muriqi golünü attı, Kosova 90+3'te yıkıldı
Dünyaca ünlü yıldız futbolu bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum