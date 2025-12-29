SPOR

Göztepe’nin orta sahası Ahmed Ildız, Çorum FK yolcusu

Göztepe’nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız’ın 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile görüşmeler yaptığı ve tarafların anlaşması halinde transferin gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

İlk devrenin flaş ekiplerinden Göztepe’de transfer hareketliliği sürüyor. İzmir temsilcisi, ilk olarak İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes’i kadrosuna katarken, dış transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle forvet hattına iki takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda, Göztepe’ye 2023-24 sezonunda katılan ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Ahmed Ildız’ın takımdan ilk ayrılacak isim olması bekleniyor.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile görüşmeler yaptığı öğrenilirken, tarafların detaylarda anlaşması halinde transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

2025-26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla fazla forma şansı bulamayan ve genellikle kulübede kalan Ahmed Ildız’ın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Deneyimli oyuncu bu sezon 8 maçta görev alırken, toplam 96 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

