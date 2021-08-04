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Göztepe'nin transfer hedefi Jose Sosa

04.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda sıcak bakmadığı Jose Sosa'yla Göztepe ilgileniyor.

Göztepe'nin transfer hedefi Jose Sosa

Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı Jose Sosa'yla yolları ayırabilir. Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak isteyen ve bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe bu doğrultuda transferler yapmayı planlıyor.

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HEDEF JOSE SOSA

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi temaslara başladı. Yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağlanmazsa kiralama formülünü devreye sokacak.

JOSE SOSA'NIN PERFORMANSI

Geçen sezon Jose Sosa, Fenerbahçe formasıyla 34 lig maçında 4 gol ve 3 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe José Sosa
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