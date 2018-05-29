Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş

Göztepe’de, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın görevden ayrılmasının ardından göreve gelen Bayram Bektaş, Başkan Mehmet Sepil ile birlikte basının karşısına çıktı. Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, geçtiğimiz sezonu beklentilerinin çok üzerinde tamamladıklarını anlatan Başkan Sepil, “Geçen sene Tamer hocayla güzel bir sezon geçirdik, şansımız da yaver gitti iyi bir oyuncu topluluğuna denk geldik. Başkanlıkta dördüncü senem tamamlanıyor. Süper Lig’de olmamıza rağmen bu kadar sorunsuz bir oyuncu topluluğu hiç olmadı. Bu başarının en büyük mimarı Tamer hoca ve ekibiydi. Bir senelik kontratı sonunda karşılıklı yenilememe kararı aldık. Göztepe’ye önemli bir hizmet verdi. Bizi başarıya esas ulaştıran şey, bizim camiamızdır, tribünümüzdür. Bir sene içinde efsane olmayı başardılar” dedi. Yeni sezonda işlerinin daha zor olacağını kaydeden Sepil, “Geçen seneyi 6. sırada kapattık. Bu sene daha rahat geçecek diye düşünmüyorum. Süper Lig oldukça rekabetçi bir lig. İzmir kulüpleri olarak zorlandığımız konular var. Bunların en başında stat kapasitesi geliyor. Bu konu diğer Süper Lig ekiplerine göre dezavantaj teşkil ediyor. Bu seneyi de buraya geçiş dönemi olarak görüyorum. Gerçek başarı için, özellikle İstanbul kulüpleriyle rekabet edebilmemiz için kendi stadımıza ve altyapımıza kavuşmamız gerekiyor. Göztepe’yi ayaklarının üzerinde tutabileceksek altyapıya önem vermemiz gerekiyor. Göztepe olarak oyuncu üreten bir kulüp olmak zorundayız. Bu işi ekonomik olarak döndürebilmenin başka olanağı yok. Geçen sene 19 oyuncu transfer etmek zorunda kaldık. Bu sene bunun çok altında transfer yapacağız. Bu sene hedeflerimiz içinde geleceğe hazırlık olan takımı gençleştirmeye yönelik hamle yapmamız gereken bir yıl. Bu sene kafamızdaki Göztepe’yi oluşturabilmek için Bayram hocayla anlaştık. Bayram hocanın kariyerine baktığımızda bu istediklerimizi Türkiye’de en iyi yapabilecek kişinin kendisi olduğunu düşündük ve bu kararı aldık. Bayram hoca takımın başındayken görüşmedik ama kendisini izlemeye almıştık. Anlaşmayı hızlı yapmamızın nedeni gelecek seneyi hızlı bir şekilde planlayabilmek. Bayram hocayla başarılı olabileceğimize inanıyorum. 2-3 sene önce de ismi bana gelmişti ama kendisini ilk gördüğüm tarih birkaç gün öncesi oldu” diye konuştu.

“Tamer Tuna sözleşmeyi kabul etmedi” Tamer Tuna’nın ani gidişiyle ilgili soruları da yanıtlayan Sepil, “Her yaşanmışlık anlatılırsa doğru olmaz. Antalya kampından sonra Tamer hocaya 3 yıllık bir teklifte bulundum. İstikrara önem veren birisiyim. Tamer hoca 1 yılını tamamladı diye övünüyorsak bu bizim için utanç. Bu teklifimi Tamer hoca kabul etmedi. Bununla ilgili gerekçeleri dinlediğimde ben kendi adıma yeterli bulmadım. Gayet iyi giden bir sezon vardı ve bunu Tamer hocayla tamamlamak önemliydi. Bu arada Tamer hocayla aynı başarıyı yakalayamayacağımızı ve yolları ayırmanın daha iyi olacağını düşündük” dedi. “Burada çalışanın işi Göztepe olmalı” "Bayram hocamın yarın Manchester City’yi çalıştırmak istemesi beni rahatsız etmez, bundan mutlu da olurum” diyen Sepil, “Bayram hocanın 6 ay sonra Manchester City’yi düşündüğüne inanırsam hayat bana burada zor olur. Benimle birlikte olan kadroların işi Göztepe olmalı. Burada çalışan herkesin işi Göztepe’dir. Ben bunu Tamer hocayla yakalayamadım. Türk futboluna kazandırılmış bir hocadır. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram Bektaş ve Tamer Tuna’nın diğer çalıştırıcılardan farkının ilk defa Süper Lig takımı çalıştırması olduğunu ifade eden Mehmet Sepil, “Bayram hoca bu ligin oyuncularını bilmiyor, takımlarını tanımıyor’ diyebilirler. Yardımcı hoca olarak Süper Lig’de çalışmış insanlar. Genç beyni, sakin ve başka avantajları olan, işin analiz yönüne, kulüpleşme yönüne daha genç bir kafayla bakan hocalara daha önem veriyoruz. Bayram hocamla birlikte kulübe 5-6 kişi aldık. Analiz yeteneğimizi geliştirmek istiyoruz. Hocalar geliyor gidiyor ama kulübün hafızası da gidiyor. Bu olmasın diye bir kulüp yapısı kuruyoruz” dedi.

“Kombineler benim kabahatim” Sepil, sarı-kırmızılı taraftarların kombine biletleri pahalı bulduğu yönündeki eleştirilere ise, “Biz o süreci yönetemedik” diye cevap veren Sepil, “Bu tamamen benim kabahatim oldu. Kulüp içinde de eleştiri aldım. Bizim geçen sene tüm tribünlerden aldığımız para 4;5 milyon TL gibi bir para oldu. Cezaları falan çıktığımızda cebimize çok fazla bir şey kalmıyor. Parası olmayan Göztepeliyi maça getirmemek gibi bir düşüncemiz olamaz. Geçen sene Süper Lig’e çıktığımız için fiyatları yükseltecektik ama ilk maçlarımızda cezalı olduğumuz için ona göre fiyat belirledik. Şu an birtakım düzenlemeler yapıyoruz, bu şikayetleri dikkate alıyoruz” cevabını verdi. Bayram Bektaş: “Kadroyu gençleştireceğiz” Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise kendisine teklif geldiğinde tereddütsüz kabul ettiğini ifade ederek, “Çalışma ortamını en sağlıklı şekilde sunmak için her türlü şey hazırlanmış. Ben de hemen çalışmalara başladım. Heyecanlıyım. Bir an önce sahaya inmek istiyorum. Süper Lig’de ilk deneyimim. Geçen sene başarılı bir Göztepe vardı, Tamer hoca başarılıydı. Bu sene benim oyun anlayışımda biraz daha dinamik bir yapı olacak. Kadroyu biraz daha gençleştirebiliriz. İskelet bir yapı kurulmalı. Kadroyu biraz daha gençleştirip futbol mantalitemizi sahaya yansıtıp tribünlerin mutlu olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Kadro yapısına en uygun oyuncuları bulmaya çalışacağız” dedi.