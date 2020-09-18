Göztepe Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki Nijeryalı Obinna Nwobodo'yu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Nwobodo'nun en son Macaristan'ın Ujpest takımında forma giydiği kaydedildi.
Göztepe, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Nwobodo'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAF: AA
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