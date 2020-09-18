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Göztepe Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 18.09.2020 07:54 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, 23 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Obinna Nwobodo, Nijerya’nın Enugu şehrinde dünyaya gelirken şehrinin takımı olan Enugu Rangers’tan 2017 yazında Macaristan’ın Ujpest takımına transfer olmuştu. Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Ujpest ile 37 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda 4 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Göztepe Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki Nijeryalı Obinna Nwobodo'yu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Nwobodo'nun en son Macaristan'ın Ujpest takımında forma giydiği kaydedildi.

Göztepe, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Nwobodo'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAF: AA

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