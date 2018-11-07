SPOR

Göztepe puanını Süper Lig'de 18'e yükseltti

GÖZTEPE HABERLERİ  | 07.11.2018 12:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u devirerek puanını 18’e çıkaran Göztepe, geçen sezonun aynı haftası göz önüne alındığında daha fazla puan almayı başardı.

Göztepe puanını Süper Lig'de 18'e yükseltti

Sahasında Çaykur Rizespor’u Yasin ve Alpaslan’ın attığı gollerle deviren Göztepe, puanını 18’e çıkararak üst gruptan kopmamayı başardı. Geride kalan 11 haftada 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, geçen sezon 11. hafta göz önüne alındığında 1 puan daha fazla toplamayı başardı. Bayram Bektaş’ın ekibi, geride kalan 11 haftada 1.63 puan ortalamasıyla mücadele etti. Geçen yıl Tamer Tuna yönetiminde sarı-kırmızılı takım 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 17 puan almıştı. Çok gol atan ve çok gol yiyen bir görüntü sergileyen Tuna’nın takımı, attığı 22 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Bu sezon göreve gelen Bektaş’ın öğrencileri ise 11 haftada 14 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 12 gole engel olamadı.

DEPLASMAN FOBİSİ SÜRÜYOR

Geçen sezona göre daha iyi bir puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılarda deplasman fobisi bu sezon da devam ediyor. Geçen sezon 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u deviren sarı-kırmızılılar, bir daha dış sahada maç kazanamamıştı. Bu sezon deplasmanda 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, 1 galibiyet ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Göztepe, ligde oynadığı son 14 dış saha maçından sadece 1 galibiyet alırken, bu sezon deplasmanda Trabzonspor’u devirdi. Bektaş’ın öğrencileri bu hafta BB. Erzurumspor karşısında kazanarak dış saha fobisine de son vermek için sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Göztepe

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