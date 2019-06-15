SPOR

Göztepe Rodallega yarışına girdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de transferin gözde oyuncusu Hugo Rodallega’yı transfer etmek isteyen takımlar arasına Göztepe de dahil oldu. Öte yandan sarı-kırmızılı takım eski oyuncusu Umut Nayir’i de listesine aldı.

Göztepe Rodallega yarışına girdi

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve birçok takımdan teklif alan Rodallega, Göztepe’nin de radarına girdi. Ülkesinde oynamak istediğini söyleyerek Trabzonspor ile sözleşme uzatmayan ardından Denizlispor ile transfer görüşmesi yapan Kolombiyalı oyuncu için Göztepe de devreye girdi. İzmir ekibinin menajerler vasıtasıyla 33 yaşındaki teklifini ilettiği ve gelecek cevabı beklemeye başladığı iddia edildi.

Göztepe’nin bu transferde en büyük kozu ise İzmir. Bir dönem Akhisarspor’da forma giyen Rodallega, o dönemde İzmir’de yaşarken, hem oyuncunun hem de ailesinin şehri sevmesi bu transferde sarı-kırmızılıların elini oldukça güçlendiriyor. Oyuncunun Trabzonspor ile de henüz köprüleri atmadığı öğrenilirken, Kolombiyalı golcünün geleceğinin önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Son 4 sezondur Türkiye'de top koşturan deneyimli golcü, 137 resmi maçta rakip filelere 60 gol bırakmayı başardı.

UMUT'A GÖZ HAPSİ

Rodallega için nabız yoklayan Göztepe’nin eski oyuncusu Umut Nayir’in durumunu da yakından takip ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da kiralık olarak geçiren ve sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş’a dönen Umut için siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın vereceği raporun ardından harekete geçilecek. 2016/2017 sezonunda sarı-kırmızılı formayı terleten Umut, takımıyla bir üst lige çıkma başarısı göstermişti.

BAŞKAN SOYER'E TEŞEKKÜR

Torbalı Belediye Meclisi'nin, eski belediye tarafından Göztepe’ye tahsis edilen 104 dönümlük arazinin devrini iptal etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı açıklama sarı-kırmızılı camiada büyük sevinçle karşılandı. Soyer’in meclis toplantısında, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Göztepe’yi destekleyecek. Torbalı’daki arazide tekrar Göztepe’ye intifa hakkı verilmesini sağlayacağız. Göztepe’yi yarı yolda bırakmayacağız. Biz bugüne kadar Göztepe’yi destekledik bundan sonra da destekleyeceğiz” ifadelerinin ardından sarı-kırmızılı camiadan Soyer’e teşekkür mesajları yağdı. Tunç Soyer, Göztepe’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da katılıp taraftarlara üçlü çektirmişti.

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