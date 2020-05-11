Göztepe Şener Özbayraklı'nın peşinde!

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların 12 Haziran'da yeniden başlama kararının ardından antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Listesine Portekizli golcü Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senagalli Babacar gibi isimleri ekleyen sarı-kırmızılıların, Galatasaray'da gözden çıkarılan sağ bek Şener Özbayraklı ile ilgilendiği iddia edildi.

MENAJERLER ÖNERDİ

Menajerlerin Şener'i Göztepe'ye önerdiği ve bütçeye göre transferin netleşeceği kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı.

