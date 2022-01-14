Göztepe seriye bağladı! İzmir ekibi, Malatya'da ilki yaşadı

Süper Lig'de 21. haftanın açılış gününde Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan İzmir ekibi bu sezon bir ilke imza attı.
Yeni Malatyaspor'un golü 7. dakikada Mustafa Eskihellaç'tan gelirken Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Berkan Emir(penaltı) ve 73. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Bu galibiyetle İzmir ekibi, bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.
Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 21'e yükselterek 16. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kalarak 20. sırada yer aldı.
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