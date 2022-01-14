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Göztepe seriye bağladı! İzmir ekibi, Malatya'da ilki yaşadı

14.01.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. İzmir ekibi bu sezon bir ilki başararak ilk kez iki maç üst üste sahadan galibiyetle ayrıldı. Sumudica'nın öğrencilerinin galibiyet hasreti ise 11 maça çıktı.

Göztepe seriye bağladı! İzmir ekibi, Malatya'da ilki yaşadı

Süper Lig'de 21. haftanın açılış gününde Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan İzmir ekibi bu sezon bir ilke imza attı.

GÖZTEPE'DEN BU SEZON BİR İLK

Yeni Malatyaspor'un golü 7. dakikada Mustafa Eskihellaç'tan gelirken Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Berkan Emir(penaltı) ve 73. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Bu galibiyetle İzmir ekibi, bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

YENİ MALATYASPOR LİGİN DİBİNE DEBİR ATTI

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 21'e yükselterek 16. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kalarak 20. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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