Göztepe, son haftalarda skor üretmekte zorlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son iki maçta mağlubiyet yaşamasa da bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı.

Trendyol Süper Lig’de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ve Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, geride kalan 22 haftada başarılı bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde şu ana kadar 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

Özellikle son 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, bu süreçteki 3 beraberlik nedeniyle hanesine yazdırabileceği 21 puanın 15’ini topladı. Son iki karşılaşmada ise gol yollarında etkisiz kalan Göztepe, deplasmanda Konyaspor ve iç sahada Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Böylece sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez üst üste iki maçta skor üretemediği bir dönem yaşamış oldu.

YENİ GOLCÜLER SUSKUN

Göztepe’nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı forvetler Jeferson ve Guilherme Luiz, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

20 yaşındaki Guilherme Luiz, sarı-kırmızılı formayla 5 karşılaşmada 143 dakika süre almasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.

26 yaşındaki Jeferson ise 4 maçta görev yaparken toplam 85 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlayamadı.

Bu tabloyla birlikte Göztepe, devre arasında hücum hattını güçlendirmek ve kadro içi rekabeti artırmak amacıyla gerçekleştirdiği iki transferden henüz skor katkısı alamadı.

