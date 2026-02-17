SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye gönderme! Real Madrid başkanının mesajını okudu

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho'dan sarı-lacivertli kulübe göndermeler devam ediyor. Portekizli hoca son olarak Real Madrid başkanı Florentino Perez'den aldığı mesajı kamuoyuyla paylaşınca Fenerbahçelileri yine sinirlendirdi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye gönderme! Real Madrid başkanının mesajını okudu
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları play-off maçları öncesi basın toplantısında açıklama yapan teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçelilerin üzerine oynamaya devam ediyor.

PEREZ'DEN MESAJ! "YENİDEN ÜST DÜZEY BİR KULÜBE KATILMANA SEVİNDİM..."

Jose Mourinho dan Fenerbahçe ye gönderme! Real Madrid başkanının mesajını okudu 1

Jose Mourinho: "Florentino Perez ile çok iyi bir ilişkim var. Benfica ile sözleşme imzaladığımda bana mesaj atmıştı. Mesajda 'Yeniden üst düzey bir kulübe katılmana sevindim.' dedi."

AYAĞININ TOZUYLA SÖYLEMİŞTİ!

Jose Mourinho dan Fenerbahçe ye gönderme! Real Madrid başkanının mesajını okudu 2

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz ekibine imza attığı süreç sonrası birçok kez "Kendi seviyeme döndüm" açıklaması yapmıştı.

İlginizi Çekebilir

Juventus öncesi Osimhen’den olay çıkış: “Köpek muamelesi gördüm"

Juventus öncesi Osimhen’den olay çıkış: “Köpek muamelesi gördüm"

 Roma, Milan, Juventus... Hiçbiri başaramadı, 63 yıllık G.Saray gerçeği

Roma, Milan, Juventus... Hiçbiri başaramadı, 63 yıllık G.Saray gerçeği

 Çağrı Balta yetmedi! F.Bahçe’den G.Saray’a bir hamle daha...

Çağrı Balta yetmedi! F.Bahçe’den G.Saray’a bir hamle daha...

 Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

 Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu

Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu

REAL MADRİD'E DÖNÜŞ MESAJI! "ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ VERDİM..."

Jose Mourinho dan Fenerbahçe ye gönderme! Real Madrid başkanının mesajını okudu 3

Portekizli teknik adam, Real Madrid'e olası dönüş olasılığıyla ilgili ise "Real Madrid'e elimden gelen her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi verdim ve hepsi bu. Bir profesyonel böylesine kalıcı bir izlenim bırakarak bir kulüpten ayrıldığında sonsuza dek süren bir bağ oluştuğuna inanıyorum.

12 yıl önce ayrılmış olmama rağmen dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarıyla her karşılaştığımda aynı duyguyu yaşıyorum. İnsanlar benimle benzer bir duyguya sahipler, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyorlar ve genel olarak, insanlar bana saygı duyuyorlar. Bu harika." dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Juventus öncesi Osimhen’den olay çıkış: “Köpek muamelesi gördüm"Juventus öncesi Osimhen’den olay çıkış: “Köpek muamelesi gördüm"
Göztepe, son haftalarda skor üretmekte zorlanıyorGöztepe, son haftalarda skor üretmekte zorlanıyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho benfica fenerbahçe real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.