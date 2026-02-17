SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!"

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi açıklamalar geldi. Nijeryalı yıldız Galatasaray'a transfer olmadan önce Juventus'un kendisine teklif yaptığını açıklarken, Napoli'den ayrılış sürecine dair de flaş açıklamalarda bulundu. Osimhen, "O meşhur videodan sonra kimse olanlar için kamuoyu önünde özür dilemedi." diyerek sitem etti. İşte Osimhen'in sözleri...

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!"
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın İtalyan devi Napoli'den transfer ettiği yıldız golcü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Osimhen, "Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerim için çok uğraştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben kukla değilim." diyerek Napoli Başkanına çok sert ifadeler kullandı. İşte röportajın tamamı...

"BEN KUKLA DEĞİLİM!"

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!" 1

SORU: "Napoli o videoyu yayınlamadan önce, De Laurentiis ile ilişkiniz nasıldı?"

Victor Osimhen: "Bir sonraki yaz ayrılabileceğime dair bir centilmenlik anlaşmamız vardı ama diğer taraf bu taahhüdünü tam olarak yerine getirmedi. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerim için çok uğraştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben kukla değilim.

Elbette, Conte beni takımda tutmak istedi ancak kulüp tarafında beni takımda istemediğini söylediler. Ciddi misiniz? O anda hangi teknik direktör beni istemezdi ki? Conte gelir gelmez beni ofisine çağırdı ve durumun farkında olduğunu, ancak her şeye rağmen kalmamı istediğini söyledi. Onunla çalışmaktan memnuniyet duyacağımı, ancak artık kararımı verdiğimi, mutlu olmadığım bir yerde çalışmaya devam etmek istemediğimi söyledim.

Kimse olanlar için kamuoyu önünde özür dilemedi. O meşhur videodan sonra Edoardo De Laurentiis beni birkaç kez aradı. Hepsi bu kadar. Bu arada, antrenmana geç geldiğim, takım arkadaşlarımla kavga ettiğim gibi söylentiler dolaşıyordu... Hepsi yalan. Taraftarlara üzülüyorum, ama onları anlıyor ve takdir ediyorum, her koşulda kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir."

"SEVDİĞİM BİR KULÜP VE ŞEHİR BULDUM..."

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!" 2

"Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum, belki de bu bir şans eseriydi. İstanbul'a gelir gelmez, Galatasaray'da oynamış herkesin takıma ve insanlara neden aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım."

"AVRUPA'DA İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!" 3

"Uluslararası arenada büyümeye çalışıyoruz, çok yüksek seviyede başka oyuncular transfer edildi ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz. Türkiye'de tanınmış bir kulübüz ama şimdi Avrupa'da da iz bırakmak istiyoruz.

Bir üst düzey kulüple, Juventus ile karşılaşmak heyecan verici olacak. Dikkatimizi dağıtamayacağımızı biliyoruz, çünkü onlara karşı her hata çok pahalıya mal olabilir. Ayrıca Spalletti ile yeniden karşılaşacağım..."

"SPALLETTI'YE ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!" 4

"Spalletti ile kavga ettiğimiz söyleniyordu ama bu doğru değildi, ona çok saygı duyuyorum. Napoli'nin tesislerinde uyudu aylarca, gece gündüz çalışarak şampiyonluğu kazanabileceğimize ikna etti bizi. Kim Min-Jae, Anguissa, Kvaratskhelia ve beni de en iyi formumuza ulaştırdı ve on yıllardır başaramayan bir kulüpte şampiyonluk kazandı. Çok şey istiyordu ama çok şey veriyordu. Bazı antrenörler önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmeni sağlar."

İlginizi Çekebilir

Roma, Milan, Juventus... Hiçbiri başaramadı, 63 yıllık G.Saray gerçeği

Roma, Milan, Juventus... Hiçbiri başaramadı, 63 yıllık G.Saray gerçeği

 Çağrı Balta yetmedi! F.Bahçe’den G.Saray’a bir hamle daha...

Çağrı Balta yetmedi! F.Bahçe’den G.Saray’a bir hamle daha...

 Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

 Mourinho yine rahat durmadı! F.Bahçe'ye gönderme...

Mourinho yine rahat durmadı! F.Bahçe'ye gönderme...

 Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu

Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu

 Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

"EN İYİ FORVETLERDEN BİRİYİM!"

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!" 5

“Karşılaştırma yapmayı sevmem ama en iyi forvetlerden biri olduğumu biliyorum. Bir numara değilsem, iki numarayım ya da en fazla üç numarayım...”

"G.SARAY'DAN ÖNCE JUVE BANA TEKLİF YAPTI"

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!" 6

"Evet Juventus'ta oynayabilirdim, tıpkı bugün Serie A'nın diğer iki büyük kulübünde olabileceğim gibi. Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce Giuntoli beni Juve'ye götürmek için aradı. Kulüpten birkaç kişiyle konuştum, bana ilgi gösterdiler ama onun (Editör Notu: Aurelio De Laurentiis) beni bırakmayacağını biliyordum. Her halükarda, ilgi vardı. Ve Juve seni aradığında, her ne olursa olsun, oturup dinlemelisin."

"IRKÇI HAKARETLERİN KURBANI OLDUM"

Galatasaraylı Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı: "Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!" 7

"Napolili taraftarlar için üzgünüm, çünkü olanlar hakkında hiç konuşmadım. Bazıları evimin önüne gelip benden açıklama istedi. Konuştuk, onlara benim yerime kendilerini koymalarını istedim. Napoli o videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra, bir şeyler kesin olarak bozuldu.

Her futbolcu penaltı kaçırabilir, herkes bunun için alay konusu olabilir. Napoli bunu sadece bana yaptı, üstelik belli türden imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim, gitmek istedim. Instagram'dan Napoli formasıyla çekilmiş fotoğraflarımı sildim ve onlar da bu fırsatı değerlendirip beni taraftarların aleyhine kışkırttılar. Oysa benim için kızım Nijeryalıdan çok Napoliten..."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
Juventus Juventus

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe, son haftalarda skor üretmekte zorlanıyorGöztepe, son haftalarda skor üretmekte zorlanıyor
Mourinho yine rahat durmadı! F.Bahçe'ye gönderme...Mourinho yine rahat durmadı! F.Bahçe'ye gönderme...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus SSC Napoli galatasaray şampiyonlar ligi Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.