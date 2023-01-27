Göztepe sonrası kulüpsüz kalmıştı! Emre Çolak'ın yeni takımı herkesi hayrete düşürdü... İspanya 3. Lig ekibine transfer oldu

Galatasaray altyapısından yetişerek Deportivo, Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe gibi kulüplerde forma giyen Emre Çolak, son olarak forma giydiği Göztepe'den ayrılmasından bu yana herhangi bir kulüp ile anlaşmamıştı.

SÜRPRİZ İMZA!

Bir süredir kulüpsüz olan 31 yaşındaki futbolcu, sürpriz bir transfere imza attı. Çolak, İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity'ye transfer oldu. Orta saha oyuncusu yeni kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

EMRE ÇOLAK'IN KARİYERİ

Galatasaray altyapısında futbol hayatına başlayan Emre Çolak, 2016/17 sezonunda Deportivo La Coruna'ya transfer oldu.

Sonrasında Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir formalarını giyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon başında Göztepe'yle anlaşmış, geçtiğimiz kasım ayında ise takımdan ayrılmıştı.

Bu sezon Göztepe ile 9 maçta süre alan Emre Çolak, gol veya asist katkısı sağlayamadı.



