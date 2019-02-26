SPOR

Göztepe, Tamer Tuna ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.02.2019 15:34 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Göztepe, Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Tamer Tuna ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Takımla ilk antrenmanına bu akşam çıkacak Tuna, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la iç sahada oynanacak maçta Göztepe'nin başında sahaya çıkacak.

Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Göz-Göz'de yaşayıp takımı 49 puanla 6'ncı yapan Tamer Tuna'yla yollar sezon başında ayrılmıştı. İlk yarıda Sivasspor'u çalıştıran Tuna, bu anlaşmayla 9 ay sonra yuvaya döndü.


PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
Göztepe yeni hocasını buldu!Göztepe yeni hocasını buldu!
Süper Lig'de flaş ayrılıkSüper Lig'de flaş ayrılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tamer Tuna Göztepe

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kemal Özdeş'in yerine o mu geliyor?

Kemal Özdeş'in yerine o mu geliyor?

İzmir'de protesto! Taraftar isyanda...

İzmir'de protesto! Taraftar isyanda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe, Tamer Tuna ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Tamer Tuna yeniden Göztepe'de

Göztepe, Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı

Göztepe yeni hocasını buldu!

Göztepe Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de flaş ayrılık

Göztepe'de Kemal Özdeş’le yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik adam daha gitti

Göztepe'de Rıza Çalımbay sesleri

Kemal Özdeş'in yerine o mu geliyor?

Göztepe taraftarı takım ve Kemal Özdeş aleyhine tezahüratlar yaptı

İzmir'de protesto! Taraftar isyanda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.