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Göztepe taraftarı 'koronavirüs' nedeniyle maçı evde izledi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 18.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 21'nci haftanın erteleme maçında Göztepe'nin sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmanın koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanması ve kafelerin de kapatılmasından dolayı Göztepeli taraftarlar karşılaşmayı evlerinde toplanarak izledi.

Göztepe taraftarı 'koronavirüs' nedeniyle maçı evde izledi

Koronavirüsten dolayı toplumun büyük bir stres altında olduğunu ifade eden Serhan Ergüz, maçı izlemek için arkadaşlarıyla evde toplandıklarını belirterek, "Bizim 'seyircisiz maça gittik' diye pankartlarımız vardır ancak şu anda ona bile gidemiyoruz. Çok kötü bir şey bu. İnşallah bu virüsten bir an önce ülkemiz ve dünya kurtulur. İnşallah ölümler biter. Koronavirüse dayalı sağlık sorunları insanları çok sıkıştırdı. Toplum büyük bir stres altında. Stres atabileceğimiz bir maçımız var ona da gidemiyoruz. Arkadaşlarla toplandık evimizde. Deplasmanlara gittiğimiz aynı ekiple toplandık. Burada yemeğimizi yiyoruz, maçımızı izliyoruz. Tabi bu sefer olay biraz daha farklı boyutta. Psikolojimiz de biraz daha farklı" dedi.

"KORONAVİRÜS TÜM DÜNYAYI HAPSETTİ"

Seyircisiz maçlardan keyif almadıklarını söyleyen Güner Görçakır, "Bu koronavirüs belası tüm dünyayı hapsetti. Maçımıza da gidemiyoruz. Arkadaşlarla toplandık. İnşallah bir an önce bu olayı atlatıp seyircili maçlar oynarız. Seyircisiz maç hiçbir şeye benzemiyor. Göztepemizin de kötü bir gidişatı var 3 haftadır. Ancak çocuklarımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Sabih Benli ise, "Ertelense iyi olurdu ancak yapacak bir şey yok. Bugün 3 puanı almak istiyoruz. Kesinlikle ertelenmesini isterdik, bu şekilde olmasını istemiyoruz. Seyircisiz maçın keyfi olmuyor" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BU BELADAN KURTULURUZ"

Tekrardan yeni statlarına kavuşmak istediklerini ifade eden Cüneyt Çetindere, "Dünyadaki virüsten dolayı eve tıkandık. Tabi ki sağlıktan yanayız ancak maçın seyircisiz oynanması yerine ertelenmesini isterdik. İnşallah bu beladan kurtuluruz ve tekrardan yeni stadımıza kavuşuruz. Umarım her şey daha güzel olur" diye konuştu.

(DHA)

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