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Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 19.01.2021 10:41 | Son Güncelleme

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Anlaşmanın resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı

İlhan Palut ile yollarını ayıran Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ın haberine göre; bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe Ünal Karaman ile prensipte anlaştı. Karaman'ın Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyebileceği öğrenildi.

Göztepe ile Ünal Karaman arasında resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

RİZESPOR'DAN SONRA TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Ünal Karaman, 30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirilmiş, 2 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Karaman daha sonra Çaykur Rizespor'da çalıştıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almamıştı.

Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle anlaştı. Trabzonspor'a sezon başında Fransız temsilcisi Amiens SC'den transfer olan Malili Diabate, bordo-mavili formayı toplam 7 resmi maçta giydi. Sahada 247 dakika kalan 25 yaşındaki oyuncu skora katkı koyamadı.

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