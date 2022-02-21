Göztepe teknik direktörü El Maestro 'Utanç duydum!'

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından kısa bir açıklamayla tepki gösterdi.

"UTANÇ DUYDUM"

İngiliz teknik adam, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan dolayı mutluyum. Bugün bazı konularda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim." dedi.

"ONLARIN PENALTILARINI DEĞERLENDİRİN!"

Maç sonrası basın toplantısında oyunu değerlendiren El Maestro, "2-3 tane açık oyunda yakaladığımız fakat değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. İyi, cesur oynadık. Galibiyete yakındık. Acil şekilde puanlara ihtiyacımız var. Önümüzde kritik maçlar var." ifadelerini kullandı.

"BİZİM PENALTILARIMIZ ÇOK NET"

'Türk futbolunun bir parçası olduğum için utanıyorum dediniz. Hakem kararlarını mı kastettiniz?' sorusuna El Maestro, "Maçta 4 penaltı var. Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil. Bizim penaltılarımız çok net. Oyuncuların ellerinin vücuttan 2 metre açıkta olduğu penaltılar. Onların penaltılarını siz değerlendirin. Belki maç sonrası duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Farklı düşünceleri olanlardan özür dilerim ama benim için böyle bir şeyi kabul etmek çok zor." sözleriyle cevap verdi.

