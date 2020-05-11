Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut hayatını kaybetti

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un acı günü… Başarılı antrenörün annesi Leyla Palut’un vefat ettiği öğrenildi.
Leyla Palut’un cenazesi bugün Hatay’da toprağa verilecek.
Akşam ailesi olarak İlhan Palut hocaya başsağlığı diliyoruz…
“Başımız Sağolsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.-
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.”
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