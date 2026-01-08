SPOR

Göztepe, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı!

İZMİR, (DHA)- FUTBOL şubesini 3.5 yıldır Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic şirketinin yönettiği, Trendyol Süper Lig'de yakaladığı başarı, vitrine çıkardığı yeni yıldızlar ve tesisleşme hamleleriyle örnek gösterilen İzmir temsilcisi Göztepe, harcama limitlerinden muaf tutuldu.

Emre Şen

Türk futbolunda Göztepe Modeli'nin başarısı harcama limitlerinde muafiyetle taçlandı. Süper Lig’de kulüplerin mali darboğazla mücadele ettiği bir dönemde Göztepe, futbol ekonomisinde devrim niteliğinde bir başarıya ikinci defa imza attı.

TEK KULÜP GÖZTEPE!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) titizlikle uyguladığı mali kriterleri eksiksiz yerine getiren ve hiçbir banka borcu bulunmayan sarı-kırmızılı kulüp, harcama limitlerinden tamamen muaf tutulma hakkını ikinci defa kazandı. Birçok kulübün kısıtlı limitler nedeniyle transfer yapmakta zorlandığı bu günlerde Göztepe, sahip olduğu bu muafiyet sayesinde bütçesini stratejik hedeflerine uygun olarak yönetme ve istediği yatırımı yapma özgürlüğüne sahip tek kulüp olarak öne çıktı.

Bu finansal başarı, Sport Republic’in küresel vizyonu ile Onursal Başkan Mehmet Sepil’in yıllardır işlediği disiplinli yönetim anlayışının ortak zaferi olarak değerlendirildi. TFF’nin Türk futbolunu mali disipline sokma çabalarına en profesyonel yanıtı veren Göztepe, güçlü bilançosuyla ligin en güvenilir yapısı haline geldi. Diğer kulüpler TFF limitleri dahilinde her kuruşun hesabını yaparak hareket etmek zorundayken, Göztepe’nin önünde hiçbir limit engeli bulunmaması, kulübe transfer piyasasında ve stratejik yapılanmada paha biçilemez bir avantaj sağlayacak.

KULÜPLER İÇİN ÖRNEK OLACAK

Göztepe’nin ulaştığı bu limit dışı statü, sadece bugünün transferlerini değil, kulübün gelecekteki sürdürülebilir başarılarını da garanti altına alabilecek. Banka faizlerine veya yapılandırma borçlarına enerji harcamayan İzmir temsilcisi, tüm kaynağını doğrudan sahaya, tesisleşmeye, akademiye ve stratejik transferler gibi vizyon projelere aktarabilecek. TFF’nin modern kriterlerine tam uyum sağlayan ve borçsuzluk ilkesiyle hareket eden Göztepe, hem mali hem de sportif açıdan Türkiye’nin parlayan yıldızı ve diğer kulüpler için ders niteliğinde bir örnek olacak.

