Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Yalçın Kayan'ın 2021’de bitecek sözleşmesinin revize edilerek, 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Altyapıda 19 ve 21 yaş altı takımlarında forma giyen Yalçın Kayan, 2018-2019 sezonu başında A Takım'la çalışmalara başlamıştı.
(AA)
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