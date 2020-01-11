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  4. Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı

Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 11.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncusu Yalçın Kayan'ın 2021'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Yalçın Kayan'ın 2021’de bitecek sözleşmesinin revize edilerek, 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Altyapıda 19 ve 21 yaş altı takımlarında forma giyen Yalçın Kayan, 2018-2019 sezonu başında A Takım'la çalışmalara başlamıştı.

(AA)

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