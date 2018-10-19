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Göztepe’ye sakatlardan iyi haber

GÖZTEPE HABERLERİ  | 19.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe’ye, sakat oyunculardan iyi haberler geldi.

Göztepe’ye sakatlardan iyi haber

Beşiktaş maçına kısa bir süre kala Göztepe’de sevindirici gelişmeler yaşandı. Sakatlıkları bulunan Halil Akbunar, Grillo, Borges ve Gassama hafta içinde yapılan tüm idmanlarda yer aldı.

Sakatlıklarından kurtulan ve geçtiğimiz hafta Altınordu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Kadu ile Cikalleshi’nin de herhangi bir sorunu bulunmadığı öğrenilirken, Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın şans vermesi halinde iki isim de kadroda yer alabilecek. Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sahalara dönüşü 6 ayı bulması beklenen Adama Traore ve geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı süren Atakan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Aydınus ile ilk kez

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasını Fırat Aydınus’un yöneteceği açıklanırken, Aydınus bu sezon ilk kez İzmir temsilcisinin bir karşılaşmasında düdük çalacak. Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada VAR odasında görevlendirilen Aydınus, bu yıl ilk kez Göztepe maçı yönetecek. Fırat Aydınus bu sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın 1-1 berabere kaldığı derbide görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe Beşiktaş

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