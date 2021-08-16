Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında dün konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakası için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 18 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.



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