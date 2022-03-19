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Göztepe, yokuş aşağı gidiyor! Tomas da çare olamadı...

19.03.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve son 4 haftada 3. galibiyetini aldı. Göztepe'de Nestor El Maestro'nun ayrılığının ardından göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas, ikinci maçında da mağlup oldu.

Göztepe, yokuş aşağı gidiyor! Tomas da çare olamadı...
Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Famara Diedhiou ve 90+7. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Göztepe'nin 38. dakikada Tannane ile attığı gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Alanyaspor, 49 puanla 4. sırada yer aldı. Üst üste 7. mağlubiyetini alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada yer buldu.

TOMAS DA ÇARE OLAMADI

Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun ayrılığı sonrasında göreve gelen Stjepan Tomas, takımıyla birlikte çıktığı ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Tomas, ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıkmış ve 4-2'lik skorla bir yenilgi almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Göztepe
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