Göztepe, yokuş aşağı gidiyor! Tomas da çare olamadı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Famara Diedhiou ve 90+7. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Göztepe'nin 38. dakikada Tannane ile attığı gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Alanyaspor, 49 puanla 4. sırada yer aldı. Üst üste 7. mağlubiyetini alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada yer buldu.

TOMAS DA ÇARE OLAMADI

Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun ayrılığı sonrasında göreve gelen Stjepan Tomas, takımıyla birlikte çıktığı ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Tomas, ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıkmış ve 4-2'lik skorla bir yenilgi almıştı.

