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Göztepeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede yaşandı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 08.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de Akhisarspor’a kaybederek ligde kalma yolunda ağır yara alan Göztepe’de kavga şoku yaşanıyor. Maçın ardından oyuncular ve kendilerine tepki gösteren taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de küme kalma yolunda evinde son sıradaki Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı. Mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmayı kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftar çileden çıktı.

Maç bitiminde ise Bornova Stadı'nın dışında futbolcularla taraftar birbirine girdi. Takımı protesto eden futbolseverler Göztepeli oyuncuların önünü kesti. Arabasıyla stattan ayrılan kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın önünü kesen taraftarlar, oyuncuya tepki gösterince olaylar büyüdü. Arkadaşlarıyla birlikte arabasından inen Halil ile taraftar arasında arbede yaşandı. Bu sırada takım otobüsünde bulunan orta saha Alpaslan Öztürk de otobüsten inip koşarak olaylara müdahil oldu.

Alpaslan'ın ardından otobüsten inen teknik direktör Tamer Tuna, idari menajer İlhan Şahin ve oyuncular da otobüsten inip kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir futbolsever ise yere düşerek göz yaşlarına boğuldu. Tamer Tuna, taraftarın yanına gelerek yatıştırmaya çalıştı. Çevik kuvet polisleri, olaylara müdahale ederek taraftarı stattan uzaklaştırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan futbolcular ise güvenlik gerekçesiyle uzun süre stat dışına çıkmadı. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Göztepe takım otobüsü polis konvoyu ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne hareket etti.

TARAFTAR VE ALPASLAN'DAN AÇIKLAMA

Akhisarspor'a yenilerek umut tüketen Göztepe'de stat çıkışında oyuncular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'le kavga eden taraftarlar sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. "Yaşananları unutacağız, Göztepe'ye destek vereceğiz" diyen futbolseverler, "Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Futbolcularımıza güveniyoruz. Onlara destek vermeye hep devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Alpaslan Öztürk ise kesinlikle taraftara saldırmadığını söyledi. "Olaylarla benim alakam yok" diyen deneyimli oyuncu, "Arkadaşlar bana yazıyorsunuz ama konuyla benim hiç alakam yok. Kavga olduğunu gördüm, otobüsten indim. Taraftar olduklarını görünce tekrar otobüse bindim. Benim bu konuyla yakından uzaktan alakam yoktur. Olsa, zaten orada o kadar polis vardı. Beni alırlardı. Lütfen bilip bilmeden yanlış şeylere itibar etmeyin" dedi.

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OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Akhisarspor’a kaybederek ligde kalma yarışında büyük bir yara alan ve karşılaşmanın ardından yaşanan olayla sarsılan Göztepe’de sıkı yönetim ilan edildi. Alınan skordan dolayı oldukça kızgın olduğu öğrenilen Teknik Direktör Tamer Tuna’nın, tesisleri ziyaretçilere kapattığı bildirildi. Alınan mağlubiyetten dolayı yönetimin de oyunculara para cezası verebileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar sahasında Akhisarspor’a kaybederek haftalar sonra küme düşme hattından çıkma şansını yitirmişti.

Göztepe ligde oynadığı 27 karşılaşma sonucu elde ettiği 27 puanla 16. basamakta yer alıyor.

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