YEMEK

Gözünüze eşsiz ve bir o kadar ilginç gelecek yemek fotoğrafları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Mükemmel simetrik kızarmış yumurta, fantastik görünümlü içecek ve ördek şeklinde domates... Bunlar birer çizgi film öğeleri değil gerçek hayattan fotoğraflanmış yemek fotoğrafları sevgili okur :) Görüntüleriyle hepimizi hayrete düşürecek, zaman zaman gülümsetecek yemek fotoğraflarını sizler için bir araya getirdik, buyursunlar.

Gözünüze eşsiz ve bir o kadar ilginç gelecek yemek fotoğrafları

Baktıkça gözünüzü alamayacağınız, gördüğünüz an sizi hipnoz eden kesilmiş yiyecek görsellerini bir araya getirdik. Photoshop'lanmış görüntüler olduğunu düşünmeyin sevgili okur, bu görüntülerin hepsi hayatın ta içinden! Fakat listedeki domates gerçekten de iç gıcıklayıcı :)

GÖRDÜĞÜMÜZ EN MÜKEMMEL KRUVASAN!
kuru

DÜNYANIN EN PÜRÜZSÜZ, EN CAN ALICI DOMATESİ OLSA GEREK

domates

EKMEĞİN TABAĞA KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE SIĞMASI SİZİ DE RAHATLATMIYOR MU?

ekmek

GELMİŞ GEÇMİŞ EN PÜRÜZSÜZ ŞEKİLDE KESİLEN AVOKADO
avokado

BU BİR KUŞ. BU BİR ÖRDEK. HAYIR, HAYIR O BİR DOMATES
ördek

SMOOTHIE YAPARKEN ORTAYA ÇIKAN İLGİNÇ TASARIM
tasarım

ELMALAR DOĞRU BİR ŞEKİLDE DİLİMLENDİĞİNDE İÇİNDEN ÇIKAN YILDIZ...
ELMA

BİRİ KARŞINIZA BU GÜLLE GELSE NE YAPARDINIZ?
GÜL

BU NEON RENKLER ÖYLE CEZBEDİCİ Kİ İNSAN İÇMEYE KIYAMAZ
neon

SANKİ SULU BOYAYLA ÇİZİLMİŞ GİBİ...
karpuz

MÜKEMMEL BİR PÜRÜZSÜZLÜKTE PORTAKAL
portakal

BUNUN HAVUÇ OLDUĞUNA KİMİ İNANDIRABİLİRİZ?

KK

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