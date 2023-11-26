Gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istemişlerdi! Dere yatağında kadın cesedi bulununca...

32 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğçe Kantık'ın ailesi, onun bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Kantık'ı evlatlık alan annesi ve eşi onu her yerde aradıklarını ama bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etmiş, Müge Anlı da konuyu masaya yatırmıştı. İzmir'in Torbalı ilçesinde yaklaşık 3 hafta önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Tugçe Kantık'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU

Geçtiğimiz gün Yeniköy Mahallesi'nde derede ölü bulunan kişinin Tuğçe Kantık'a ait olabileceği belirtildi.

Cesedin kimliğinin tespiti için otopsi işlemleri devam ederken Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Tuğçe Kantık'ı evlatlık alan annesi ve eşi Müge Anlı'ya başvurmuştu.

32 yaşındaki kadının, bir süredir internetteki sohbet odalarında sohbet ettiğini söyleyen eşi, Tuğçe Kantık'ın psikolojik tedavi gördüğünü ifade ederken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Programda; Muratbey Mahallesi'ndeki evinden 5 Kasım günü 09.15'te küçük bir el çantası ile çıkan evinde parasono, kredi kartlarını ve kimliğini bırakan Tuğçe Kantık'ın 4 yıllık evli olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Harun Kantık, "Eşim son zamanlarda sosyal medyada odalara katılıyordu. Başka da bir şeyini görmedim. Psikolojik sorunları vardı. Çok da sıkmak istemiyordum" ifadelerini kullanmış ve uyuduğu sırada Tuğçe Kantık'ın evden çıktığını belirtmişti.

Kızının sağlık durumundan endişe ettiğini söyleyen anne Necmiye Mert, ise yaptığı açıklamada "Eşimin çocuğu olmuyordu. Tuğçe'yi ablamdan evlatlık aldık. Kendi evladımız gibi gördük. Bizim için çok kıymetliydi." ifadelerine yer vermişti.







